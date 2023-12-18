شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان اسم الرئيس.. 4 مرشحين و110 ملايين مصرى ينتظرون كلمة الصندوق.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "موعد مع إعلان اسم الرئيس.. 4 مرشحين و110 ملايين مصرى ينتظرون كلمة الصندوق اليوم"، استعرض خلاله إعلان النتيجة ونشرها فى الجريدة الرسمية اليوم، وشرح مفصل لمراحل وخطوات الطعون "إن وجدت"، وآليات التنصيب وحلف اليمين الدستورية.

وينتظر الشعب المصرى بأكمله 110 ملايين مصري، اليوم الإثنين، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية اسم رئيس مصر بعد الاستحقاق الانتخابى الرئاسي الخامس بين 4 مرشحين وهم كل من عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، حيث من المنتظر أن تقول الصناديق كلمتها الأخيرة حول من يحكم مصر الـ6 سنوات المقبلة.

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، حيث تقول صناديق الاقتراع كلمتها عن طريق المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تنافس فيها 4 مرشحين سالفى الذكر.

وإليكم التفاصيل كاملة:

موعد مع إعلان اسم الرئيس.. 4 مرشحين و110 ملايين مصرى ينتظرون "كلمة الصندوق".. وإعلان النتيجة ونشرها فى الجريدة الرسمية اليوم.. "برلمانى" يوضح مراحل وخطوات الطعون "إن وجدت".. وآليات التنصيب وحلف اليمين الدستورية

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