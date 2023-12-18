هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تقرير عن حادث على بعد 24 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء المخا اليمني

اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن "تقرير عن حادث على بعد 24 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء المخا اليمني".

وأصدرت وكالة عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني تحذيرًا من وقوع انفجار محتمل بالقرب من سفينة أثناء عبورها مضيق باب المندب الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

من جهتها، اكدت شركة أمبري للأمن البحري انه تم الابلاغ عن وقوع انفجار على بعد ميلين قبالة إحدى السفن أثناء مرورها.

وأبلغ عن ذلك فيما وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى البحرين في إطار جولة في الشرق الأوسط سيتوقف خلالها في قطر.