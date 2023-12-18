الجيش الإسرائيلي: مهاجمة ما يزيد عن 150 هدفًا في قطاع غزة على مدار آخر 24 ساعة

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، "مهاجمة ما يزيد عن 150 هدفًا في ​قطاع غزة​، على مدار آخر 24 ساعة، جوًّا وبحرًا وبرًّا".

وذكر في تصريح، أنّ "كجزء من نشاط القوّات في منطقة جباليا، رصدت قوّات الجيش في منزل مسؤول في حركة "حماس"، حقائب سفر تحتوي على أموال كانت مخصّصة لأهداف إرهابيّة بقيمة حوالي 5 ملايين شيكل. وعثرت كذلك على العديد من الوسائل القتاليّة".

وادّعى أدرعي أنّ "قوّاتنا هاجمت أمس الأحد، بنية تحتيّة تمّ العثور فيها على العديد من الوسائل القتاليّة، منها عبوات ناسفة، معدات قتال وقذائف من طراز "آر بي جي". كما تمّ العثور داخل قبو على مخزون قذائف "هاون" وأنواع من الذخيرة"، مبيّنًا أنّ "بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوّات على فتحات أنفاق وحفر لإطلاق القذائف الصاروخيّة في المنطقة، ودمّرتها".

وأشار إلى أنّ "في منطقة ​خان يونس​، رصدت مسيّرة لسلاح الجو خليّةً مشبوهةً دخلت إلى مقر قيادة عمليّاتي تابع لـ"حماس"، حيث وجّه المقاتلون مروحيّةً قتاليّةً تابعةً لسلاح الجو، وهاجمت الخليّة وقضت عليها"، لافتًا إلى أنّ "خلال نشاط آخر في منطقة خان يونس، رصدت القوّات قنّاصًا تواجد في المبنى وشكّل تهديدًا لها، فوجّهت طائرةً تابعةً لسلاح الجو وقضت على المخرّب".