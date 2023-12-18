مقتل 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، مقتل أربعة فلسطينيّين، بينهم طفلان، برصاص ​القوات الإسرائيلية​ عقب اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس. وكانت قد أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل أكثر من 100 شخص، في مجازر القوّات الإسرائيليّة في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، إلى جانب 20 مصابًا على الأقل"، مشيرةً إلى أنّ "طائرات القوّات شّت غارات عنيفة على المناطق الشّماليّة لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف مناطق المدينة كافّة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين".

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