"كان ريشت بيت": ازدياد الضغط الفرنسي من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية في جنوب لبنان

تحدثت إذاعة "كان ريشت بيت" الإسرائيلية عن ازدياد الضغط الفرنسي، من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية في جنوب لبنان.

وبحسب الإذاعة، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الأيام الماضية، رسالة إلى لبنان، مفادها أن "قواعد اللعبة التي كانت قبل 7 تشرين الأول، ليست ذات القواعد المعمول بها اليوم. نحن نوجد في واقع مختلف ويجب أن تفهموا أن الواقع تغيّر".

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا كانت قد زارت إسرائيل، أمس الأحد، حيث التقت عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

من ناحيته، دعا الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الذي التقى كولونا قبل توجهها إلى لبنان، إلى إبعاد "حزب الله" عن الحدود جنوب لبنان بناء على قرارات الأمم المتحدة، وإلا ستفعل إسرائيل ذلك بنفسها.