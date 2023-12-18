وكالة الامن السيبراني الاسرائيلية: إيران وحزب الله وراء هجوم سيبراني على مستشفى زيف في صفد أدى إلى تسرب معلومات حساسة

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن "إيران وحزب الله وراء هجوم سيبراني على مستشفى زيف في صفد أدى إلى تسرب معلومات حساسة". كما اكدت وكالة الامن السيبراني الاسرائيلية إن "مجموعة قراصنة تتبع إيران وحزب الله كانا وراء محاولة اختراق مركز زيف الطبي في صفد في تشرين الثاني الماضي". واشارت الى انه "في جهد مشترك بين مديرية السايبر والجيش الإسرائيلي والشاباك ووزارة الصحة وطواقم المستشفيات، تم إيقاف الهجوم قبل أن يتمكن من تحقيق هدفه المتمثل في تعطيل عمليات المستشفى والإضرار بالرعاية الطبية للمدنيين".

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