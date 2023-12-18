وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا اكدا ان حلَّ الدولتين يتطلب وجود إحساس بالأمان لدى الجانبين: لوقف إطلاق نار مستدام بغزة

وزعت السفارة البريطانية بيانا مشتركا لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

واكد الجانبان "إننا نجتاز أوقاتًا صعبة وخطيرة. والمشاهد الكارثية في الشرق الأوسط منذ الهجوم البشع الذي شنته حماس على إسرائيل في 7تشرين الأول تُجسِّد ذلك. ونحن كأبويْن، ينفطر قلبانا حُزناً عندما نرى هذا العددَ الكبيرَ من الأطفال الذين يُقتلون أو يصابون بجراح، بل إنَّ مقتلَ كل إنسان بريء في 7 أكتوبر وما بعده يُعد مأساةً بحدّ ذاتها. عائلاتٌ في حالة حداد، ومجتمعات في حالة ذهول، وأزمةٌ تلفُّ المنطقة كلَّها.

وتابعا "ما من أحدٍ منَّا يريد لهذا الصراع أن يدومَ لحظة واحدة أطول مما يلزم. وإذ ينتمي أحدنا إلى حزب المحافظين البريطاني والآخر لحزب الخُضر الألماني، فإنَّ لنا تقاليدنا السياسية المختلفة تماماً عن بعضها البعض. لكن كلاً منا دخل المعترك السياسي معتقدين أنَّه بالإمكان، حتى في أحلك اللحظات، تغيير وضع بائس نحو الأفضل. وها نحن اليوم شريكان في التوق إلى السلام في الشرق الأوسط، كما في أي مكان آخر حول العالم.

واضاف البيان :نحن نعلم من خلال تعاملنا مع المنطقة والنقاش في بلديْنا أن هذه المشاعر تتملّك الناس على نطاق واسع. أما المتطرفون مثل «حماس» فهم وحدهم الذين يريدون لنا أن نعلق في دوامة لا نهاية لها من العنف، مُضحّين بمزيد من الأرواح البريئة من أجل آيديولوجيتهم المتعصبة. لكن لا يمكن أن يكون هدفنا مجرد وضع نهاية للقتال اليوم، بل يجب أن يكون سلاماً دائماً لأيامٍ وسنوات وأجيال. وعليه، فإننا نؤيد وقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا كان مستداماً.

واكد الجانبان انه "نعلم أيضاً أن كثرا في المنطقة وخارجها واصلوا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وإننا ندرك ما الذي يحفز هذه الدعوات الصادقة. إنه رد فعل مفهوم على هذه المعاناة الشديدة، ونحن أيضاً مع الرأي القائل إنَّ هذا الصراع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، من هذا المنطلق، دعمنا الهُدن الإنسانية أخيرا. لقد رأينا في نهاية تشرين الثاني أن للهُدن جدواها، لذلك فإننا نعزز المساعي الديبلوماسية للاتفاق على هُدَنٍ أخرى من أجل إدخال مزيد من المساعدات، وإخراج مزيد من الرهائن حيث لا يزال هناك أكثر من 130 رهينة في غزة. ولكل منهم أقارب وأحباء يعيشون في خوف وقلق. على حماس إطلاق سراحهم جميعاً على الفور. فمن شأن قساوة احتجازهم أن تؤدي فقط إلى تأخير التقدم نحو السلام".

واضاف البيان :"مع ذلك لا بدّ لنا أن نكون واضحين هنا، نحن لا نعتقد أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفوري لإطلاق النار، على أمل أن يصبح دائماً بشكل أو بآخر، هي السبيل المثلى للمستقبل. فهذه السبيل تتجاهل السبب الذي اضطَرّ إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها؛ فقد هاجمت حماس إسرائيل بشراسة، وما زالت تطلق الصواريخ يومياً لقتل المواطنين الإسرائيليين. على حماس أن تلقي سلاحها".

واعتبر الجانبان إن "وقف إطلاق النار غير المستدام، والذي ينهار بسرعة ويتحول إلى مزيد من العنف، لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة بناء الثقة اللازمة لتحقيق السلام ويتعين علينا أيضاً أن نفكر ملياً في طبيعة أي اتفاق سلام طويل الأمد؛ فقد كان من الصعب تصوُّر حماس شريكاً حقيقياً للسلام حتى قبل يوم 7 تشرين الاول، ولا يمكن أن تكون لدينا أي أوهام بهذا الشأن بعد ذلك اليوم. إن ترك «حماس» على رأس السلطة في غزة سيكون بمثابة عقبة دائمة على الطريق إلى حل الدولتين".

واضاف :"لقد التقى كلانا بالناجين من أحداث 7 تشرين الاول ولقد شعر كلانا بآلام المدنيين الفلسطينيين الذين فقدت عائلاتهم أرواحها. ليس لدينا أي شك على الإطلاق بأننا لا نستطيع أن نتوقع من الإسرائيليين أن يعيشوا جنباً إلى جنب مع مَن نَذَروا أنفسهم لتكرار الفظائع التي ارتكبتها «حماس». ولا يمكننا أن نتوقع من الفلسطينيين أن يعيشوا بين من يعرضونهم للخطر بكونهم يكمنون تحت منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم".

واكدا ان "هذا لا يعني أنه ليس باستطاعتنا الآن أن نفعل أي شيء. إن من واجبنا أن نبذل كل ما بوسعنا لتمهيد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار، يُفضي إلى سلام مستدام. وكلما جاء هذا مبكراً، كان ذلك أفضل – فلا مجال للانتظار. ومن جهتنا، سنركز على مجالات حيوية ثلاثة

أولاً: يحق لإسرائيل، مثل أي دولة أخرى في العالم، الدفاع عن نفسها، بيْدَ أنها بفعل ذلك يتعين عليها أن تلتزم القانونَ الدولي الإنساني فإسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب إذا أدّت عملياتها العسكرية إلى القضاء على احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين. لإسرائيل الحق في القضاء على التهديد الذي تشكله حماس، ولكن عدداً كبيراً جداً من المدنيين قُتلوا. وعليه، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد للتمييز بشكل كافٍ بين الإرهابيين والمدنيين، وتتأكد بالتالي من أن حملتها تستهدف قيادات «حماس» والمقاتلين في صفوفها.

ثانياً: يجب أن نعمل على إدخال المزيد من المساعدات للأهالي الفلسطينيين. إن قلبينا ينفطران حُزناً عندما نرى الأطفال تحت أنقاض منازلهم المدمرة، ولا يعرفون أين يجدون الطعام أو الماء، ولا يعرفون مكان آبائهم وأمهاتهم. لذلك زدنا حجم تمويلنا للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

وكلانا ملتزم بذل المزيد من الجهد. ونرحب بإعادة فتح إسرائيل معبر كرم أبو سالم. إننا بحاجة إلى توصيل المساعدات إلى غزة دون عوائق وبشكل مباشر عبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور، حتى يتسنى بدء تدفق كميات من المساعدات أكبر كثيراً مما نشهده حالياً.

وأخيراً، يتعين على كل الذين يريدون إنهاء المعاناة أن يعملوا معاً على إيجاد حل يوفر الأمن على المدى الطويل لكلا الشعبين. ولشركائنا العرب، على وجه الخصوص، دور حيوي يقومون به في هذا الشأن، فقد أظهروا التزاماً إنسانياً قوياً، ولديهم ثقل سياسي أكبر على طاولة المفاوضات. إن تأجيج التطرف يشكل تهديداً علينا جميعاً، وليس على الإسرائيليين والفلسطينيين وحسب.

وشدد الجانبان على إنَّ "حلَّ الدولتين يتطلب وجود إحساس بالأمان لدى الجانبين للعيش جنباً إلى جنب. لكن يسعى المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية إلى تخريب أي جهود من هذا القبيل، ويستخدمون العنف لترحيل الفلسطينيين عن منازلهم بالقوة. وإننا ندين بشدة هذه الأعمال البغيضة. ويحتاج الفلسطينيون إلى فريق من القادة الذين يستطيعون منحهم الأمن والحكم الرشيد اللذين يستحقونهما. ولا مناص لنا من ضمان عدم تكرار أعمال العنف التي نشهدها الآن؛ فتلك الطريق الوحيدة لتحقيق السلام الدائم".