المطران ابراهيم جال على السوق التجاري في زحلة معايداً

بعد مشاركته في افتتاح قرية الإنتشار الزحلي الميلادية، جال رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم على بعض محلات السوق التجاري في بولفار زحلة يرافقه رئيس جمعية التجار زياد سعادة، وشارك النائب الياس اسطفان في بعض الزيارات.
وقدّم ابراهيم التهاني الى التجار بمناسبة عيد الميلاد المجيد واطّلع منهم على حركة السوق خلال هذه الفترة من السنة، وشدد على ضرورة التحلّي بالإرادة والصبر لأن الأزمات التي يمر بها لبنان اليوم ستزول وستعود الحركة الى طبيعتها، واشاد بتنوع المحلات في السوق التجاري وغناها في ما تعرض.
ونوّه ابراهيم بنشاط وهمّة وديناميكية رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة الذي خلق جواً من الألفة والمحبة بين التجار فأصبحوا جميعاً عائلة زحلية واحدة في خدمة المجتمع.
ولاقت زيارة المطران ابراهيم الى السوق التجاري ترحيباً كبيراً، واعتبرها التجار لفتة ابوية تجاههم في هذه الظروف الصعبة، تعطيهم نفحة امل ورجاء بظروف افضل.
ووعد ابراهيم باستكمال جولته على السوق التجاري قريباً على المحلات التي لم يستطع زيارتها.
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