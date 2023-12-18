"النشرة": العثور على بالونات تحمل كتابات باللغة العبرية في بلدة ⁧‫ميس الجبل

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "العثور على بالونات تحمل كتابات باللغة العبرية مصدرها اسرائيل، وذلك في بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩".

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‏ولفت الى ان "هذه الكتابات العبرية معناها بالعربية: "حظ سعيد" ومن المرجح ان تكون لها علاقة بالاعياد اليهودية وتحديداً "عيد حانوكا - الانور".