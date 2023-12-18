التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان علي دغمان، متناولًا معه آخر التّطوّرات في المنطقة على مختلف الأصعدة. كما جرى البحث في العلاقات اللّبنانيّة- السّوريّة، خصوصًا في الملفات والمواضيع الّتي تمّت مناقشتها سابقًا بين وزارتَي النّقل في البلدين.
وأكّد حميّة أنّ "ما يحدث اليوم على صعيد المنطقة، لا بدّ له من أن يشكّل حافزًا إضافيًّا لتوطيد وتعزيز نمو العلاقات بين البلدين، وذلك لصالح الدّولتين والشّعبين على حدّ سواء"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ "القطاعات الّتي تُعنى بها وزارتا النقل في البلدين، يمكنها أن تلعب دورًا محوريًّا على هذا الصّعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: ما يحدث بالمنطقة لا بد أن يشكل حافزًا إضافيًا لتوطيد وتعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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