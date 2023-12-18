الطقس غدا صاف مع ارتفاع في الحرارة جبلا وداخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا،صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا".

وذكرت ان "الحال العامة طقس مستقر حتى بعد ظهر الخميس، حيث من المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من بعد الظهر بمنخفض جوي متمركز جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجيا يحمل معه أمطارا، رياحا ناشطة وثلوجا على المرتفعات.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة"

واشارت الى ان الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات ويتحول ليلا الى قليل الغيوم كما تنشط الرياح أحيانا. والثلاثاء، صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا".

اما طقس الأربعاء، فقليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. والخميس، غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة".