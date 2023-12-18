بنات: مقاتلو الحزب القومي على اتم الاستعداد لمتابعة العمل حيث يجب

أكّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات ان "الحزب مستمر في المواجهة مع العدو الى جانب مختلف فصائل المقاومة، وان مقاتليه واجهزته كافّة على اتم الاستعداد لمتابعة العمل حيث يجب".

واثناء استقباله مع وفد من قيادة الحزب، القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، حيّا بنات "المقاومة في فلسطين على انتصاراتها كما حيّا صمود شعبنا في القدس والضفة وغزة على ما يسطّروه من دروس للعالم".

من جانبه أكّد حمدان أن حماس متمسكة بموقفها بانهاء العدوان قبل اي تبادل للاسرى، وهي لن تسير ضمن اجندة العدو.

كما أكّد أن "حماس اعدت العدة لاشهر طويلة من الحرب وهي مستعدة ومهيّأة لذلك"، معتبرًا أن "وزير حرب الاحتلال يحاول الهروب الى الامام من خلال كلامه عن وقت المعركة".