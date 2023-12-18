انفجارا استهدف إحدى السفن .. هجوم جديد للحوثيين في البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا عن حادث وقع بالقرب من مضيق باب المندب، على بعد 30 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء المخا اليمني.

وأفادت الهيئة في مذكرة إرشادية، نقلتها وكالة "رويترز"، بأن "انفجارا محتملا وقع في المياه، على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن".

وهاجم الحوثيون في اليمن، سفنا في مسارات الشحن في البحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة.

وكانت شركتا "ميرسك" الدنماركية و"هاباج-لويد" الألمانية للنقل البحري، قد أعلنتا، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في ظل تلك الهجمات.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجيا للنقل البحري إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا وتمر عبره 40 بالمئة من التجارة الدولية.

وأسقطت سفن حربية أمريكية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" عدة.

وبحسب مصادر لقناة "الحرة" الأمريكية، يستعد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لإطلاق مبادرة جديدة لتأمين وحماية الملاحة الدولية من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون.

واعتبر مسئول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر "عالمية وتشكل تحديا دوليا".

وتحمل المبادرة اسم "عملية الازدهار والحماية والعمل" وهي تأتي خلفا لما كان يعرف بـ"فرقة العمل البحرية" التي انضم إليها أكثر من 30 دولة.

وكان متحدث باسم الحوثيين قد صرح يوم السبت، إن الجماعة تجري محادثات بوساطة سلطنة عمان مع "أطراف دولية" بشأن "العمليات" المستمرة في البحر الأحمر وبحر العرب.