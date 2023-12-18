مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية بنيران إسرائيلية.. الإعلامي أسامة كمال: فين كرامة فرنسا؟ فين هنعمل وهنسوى

الشارقة - اميمة ياسر - تناول الإعلامي أسامة كمال، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في مؤتمر صحفي اليوم، والتي قال فيها إن أحداث 7 أكتوبر وقع خلالها عدد كبير ممن سماهم «الضحايا المدنيين الإسرائيليين».

ورد كمال ساخرا، خلال برنامجه «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد: «الجملة دي شبه شعار الكابتن مجدي عبدالغني بتاع جول كأس العالم.. أوعوا تنسوا الجول بتاعي».

وأضاف أن وزير الخارجية الإسرائيلي يعول على فرنسا في منع الحرب بلبنان، مستطردًا: «أي حرب اللي تمنعها؟ ده إنتوا نفذتم غارة على مبنى ارفع علم فرنسا وقتلتم موظف في الخارجية»؛ في إشارة إلى مقتل أحد موظفي الخارجية الفرنسية متأثرا بجراحه إثر غارة إسرائيلية.

واستنكر «كمال» رد الفعل الفرنسي الذي لا يضاهي فداحة الغارة الأمريكية، قائلا: «فين الكلام الكبير بتاع زمان؟ فين كرامة فرنسا؟ فين هنعمل وهنسوى».

وندد بعدم التحرك الدولي لإنقاذ الوضع في غزة؛ قائلا: «المواطنون في غزة يكافحون العدوان الإسرائيلي رغم الجوع والمرض والإصابات».

وكانت باريس، قد أدانت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية وطالبت بتوضيح من إسرائيل عما جرى.

وكان الموظف الذي يعمل لصالح فرنسا منذ عام 2002 ولم تكشف باريس عن هويته وجنسيته، وقد لجأ إلى منزل أحد زملائه في القنصلية العامة الفرنسية مع زميلين آخرين وأفراد عائلاتهم.