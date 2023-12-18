اليوم .. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، من أجل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحون هم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، وفريد زهران ورمزه "الشمس"، وعبدالسند يمامة، ورمزه "النخلة"، وحازم عمر، ورمزه "السلم".

ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هي المختصة دون غيرها بإعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الـ5 التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 في الجريدة الرسمية".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، مشيرًة إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرر، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الإثنين 18 ديسمبر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.