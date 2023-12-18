انت الان تتابع خبر أماكن للمسؤولين والـVIP.. ما سر عدم تصويت السوداني في فندق الرشيد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مصدر مسؤول في المفوضية في حديث خاص لـ"الخليج 365"، أن "المسؤولين العراقيين متاح لهم التصويت في مكانين مخصصين للتصويت وهما كل من فندق الرشيد، أو مركز مدرسة الوطن".



وأوضح أن "فندق الرشيد متاح به التصويت لأي مسؤول بشرط ان يذهب بمفرده، اما التصويت في مركز الوطن فهو متاح للشخصيات والعوائل الـVIP".

وبين ان "المسؤول يمكنه الذهاب للانتخاب في فندق الرشيد ولكن لو يرغب بالذهاب للتصويت مع عائلته فيستطيع التوجه لمركز الوطن للتصويت هو وعائلته"، مبينا ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان يستطيع التصويت في فندق الرشيد لكنه اختار ان يذهب لمركز مدرسة الوطن والواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة الكاظمية".

وحول كيفية تصنيف العوائل الـVIP، أوضح أن التصنيف يشمل جميع المسؤولين من مدير عام فما فوق.