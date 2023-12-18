محطة انتخابية في كركوك تسجل نسبة "صفر" بعدد الناخبين (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - ويشير التقرير الذي حصلت عليه "الخليج 365"، من إحدى محطات الاقتراع في أحد المراكز الانتخابية للتصويت العام بمحافظة كركوك، يبين ان المركز لم تشهد حضور أي ناخب من الناخبين للإدلاء بصوته".

فتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صابحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما تنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام.

وترتفع الدعوات من الجهات الحكومية والسياسية الى المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات.