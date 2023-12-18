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لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.. طوابير طويلة من المواطنين أمام مفوضية النجف (شاهد)

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بغداد - ياسين صفوان - ويقول مراسل السومرية، ان مواطنين من محافظة النجف، لا يزالون يقفون أمام مبنى المفوضية من أجل استلام وتحديث بطاقاتهم الانتخابية، المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، على الرغم من مرور ساعات على بدء التصويت العام.

المشاهد ادناه:

وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صابحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما تنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام. 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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