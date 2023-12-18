انت الان تتابع خبر لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.. طوابير طويلة من المواطنين أمام مفوضية النجف (شاهد) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول مراسل السومرية، ان مواطنين من محافظة النجف، لا يزالون يقفون أمام مبنى المفوضية من أجل استلام وتحديث بطاقاتهم الانتخابية، المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، على الرغم من مرور ساعات على بدء التصويت العام.



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