انت الان تتابع خبر تقارير منتصف النهار.. نسبة المشاركة لم تتجاوز 19% في معظم المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصلت الخليج 365، على نسب المشاركة من قبل مصادر مسؤولة في مكاتب المفوضية في 7 محافظات.

في محافظة البصرة، بلغت نسبة المشاركة حتى الان 19%، وفي الديوانية بلغت 17,3%، اما في ديالى بلغت 12%، وبابل 17.22%، وفي ذي قار بلغت 18%، وفي كربلاء بلغت نسبة المشاركة 14.7%.



ووفقا للنتائج الواردة تشير التوقعات الى أن نسب المشاركة الأعلى ستكون في محافظة كركوك في نهاية اليوم.