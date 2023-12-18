شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد.. زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب منطقة تركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية غوموش خانة شمالي تركيا.

ووقع الزلزال فجر اليوم ومركزه منطقة كلكيت وعلى عمق 15.03 كلم، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

الزلازل في تركيا

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية، أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وبعيدا عن الزلازل، كانت اجتاحت فيضانات الشهر الماضي، مدينة إزمير غرب الأناضول في تركيا.

فيضانات في تركيا

ووقع ذلك جراء ارتفاع منسوب مياه البحر وتخطي حواجز المياه الساحلية، عقب عاصفة غمرت الشوارع والمباني.

وأعلن رئيس بلدية إزمير تونج سوير حينها: "إن أزمة المناخ وصلت إلى بحر إيجه، وإن المنطقة مهددة بالحرارة الشديدة والجفاف، فضلًا عن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار ومياه البحر".