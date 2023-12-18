مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق: “نتنياهو” لا يريد أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة.. ويتخذ خطا متشددا لعلمه باقتراب الإطاحة به

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق “ديفيد شينكر”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” لا يريد أن تدير السلطة الفلسطينية بقيادة رئيسها “محمود عباس” قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن “نتنياهو” يطيل أمد الحرب في قطاع غزة، لأنه يعلم أن مستقبله السياسي انتهى في تل أبيب.

وأوضح أن “نتنياهو” يتخذ خطوات متشددة في التعامل مع قطاع غزة، لعلمه باقتراب موعد الإطاحة بها من رئاسة الوزراء في إسرائيل.