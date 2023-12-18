المتحدث باسم حركة فتح: العدوان الإسرائيلي يطال مستقبل القضية الفلسطينية وقيام دولة مُستقلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن العدوان الإسرائيلي يطال مستقبل القضية الفلسطينية ويقوض كافة الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن العدوان الإسرائيلي طال الأطفال والنساء وكل مكونات الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل كافة الدعوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى ارتكابها المجازر الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.