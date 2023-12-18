أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف خيرسون 80 مرة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي قصف الإقليم 80 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إن الجيش الروسي نفذ 80 قصفاً مدفعياً على منطقة خيرسون؛ ما أدى إلى مقتل شخص واحد، حيث تم إطلاق 374 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في بلدات المنطقة، حيث تم إجلاء 20 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، من الأراضي المحررة في منطقة خيرسون أمس الأول

خبير أمريكي يتحدث عن فرص بدء المفاوضات بين روسيا وواشنطن حول أوكرانيا

قال البروفيسور بجامعة بيتسبرغ، دانييل كوفاليك، إن الولايات المتحدة تنوي بدء مفاوضات مع روسيا بسبب غياب أي فرص لانتصار أوكرانيا في ساحة المعركة.

وعبر كوفاليك في حديث لقناة "Dialogue works" على "يوتيوب" عن اعتقاده بأن واشنطن قلقة من أن العسكريين الأوكرانيين منتشرون في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تريد الولايات المتحدة الجلوس إلى طاولة المفاوضات بسبب "الهزيمة المحتملة" في الصراع.

وقال: "كان من الممكن إبرام اتفاق مع روسيا في مارس 2022... لكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد ذلك"، مذكرا بأن الوضع في ساحة المعركة يظهر أن أوكرانيا "ستخسر في أي حالة من الأحوال".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة إن موسكو لا تسعى إلى إطالة النزاع بل إلى إنهائه. كما أشار إلى أنه يجب على أوكرانيا إلغاء قانون حظر التفاوض مع روسيا إذا أرادت بدء حوار مع روسيا.

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