إندونيسيا واليابان تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتحول الرقمي

ياسر رشاد - القاهرة - اتفق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على التعاون في تعزيز الأمن الغذائي والتحول الرقمي، وذلك خلال القمة المشتركة؛ لإحياء ذكرى مرور 50 عاما من الصداقة والتعاون بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن جوكو قوله في بيان صدر اليوم /الاثنين/ "إن العلاقة المستمرة منذ خمسة عقود بين الآسيان واليابان تمثل زخما مهما في إعداد التعاون المستقبلي حتى تصبح المنطقة أكثر استقرارا ومرونة وسط أوضاع جيوسياسية وجيواقتصادية ديناميكية للغاية".

وأشار البيان إلى أنه سيتم تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقة بين إندونيسيا واليابان من خلال زيادة الإمدادات الغذائية والإنتاجية وسلسلة التوريد، فضلا عن تطوير التكنولوجيا وتوريد الأسمدة.

كما اتفق البلدان على تنسيق معايير السلع الزراعية في القمة التي عقدت في طوكيو باليابان على مدار يومي أمس /الأحد واليوم الإثنين.

وأشار جوكو إلى أن التعاون بين "الآسيان" واليابان يمكن أن يزيد الاستثمار ونقل التكنولوجيا منخفضة الكربون لتطوير الشبكة الخضراء الفائقة للآسيان والاستفادة من اقتصاد الكربون.

وأضاف قائلا "إمكانات الاقتصاد الرقمي في المنطقة هائلة وستصل إلى تريليون دولار أمريكي في عام 2030، ومع الاتفاقية الإطارية للاقتصاد الرقمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، من المتوقع أن تصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي".

ويتم تنفيذ الشراكة بين "الآسيان" واليابان في الاقتصاد الرقمي من خلال برامج تنمية المهارات وتوسيع البنية التحتية للاتصال الرقمي.