استعلم عن نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية عبر نظام الرخص

ياسر رشاد - القاهرة - هيئة تقويم التعليم والتدريب احتلت مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية نظرًا لزيادة معدلات البحث عليها لمعرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام) 2023.

وكانت العناية بالمستفيدين بهيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية أمس الأحد عبر رسالة نصية (SMS) على الرقم المسجل في النظام، موضحة إتاحة النتائج على نظام التسجيل بالاختبارات ونظام الرخص المهنية مساء اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023.

هيئة تقويم التعليم والتدريب..خطوات نتائج الرخصة المهنية

ويمكن الاطلاع على نتيجة الرخصة المهنية إلكترونيا عبر موقع قياس، مساء غد الإثنين، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع قياس من هيئة تقويم التعليم والتدريب (etec.gov.sa). تسجيل الدخول بالحساب الانتقال لصفحة النتائج تحديد نوع الاختبار والضغط على أيقونة البحث ستظهر جميع نتائج الاختبار الخاصة بالرخصة المهنية.

يشار إلى أن اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية يعد أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية، ويستهدف قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس ومن هم على رأس العمل، بما تشمل من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين، وهما شرط أساسي لاجتياز اختبار الرخصة المهنية وهما:

1- الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، ويغطي المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

2- اختبار التخصصي ويتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

يذكر أن مدة سريان اختبار الرخصة المهنية "العام أو التخصص"،خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.

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