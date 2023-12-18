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حزب الله يعلن استهداف عدد من آليات وجنود جيش الاحتلال

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف تجمعًا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة.

ودوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى شمال إسرائيل بعد إطلاق حزب الله قذائف من جنوبي لبنان.

وتزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، لبنان اليوم لبحث تهدئة الأوضاع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، المستمرة منذ بداية الحرب في غزة.

وقالت كولونا، إن لبنان سيكون الخاسر الأكبر في حال نشبت حرب بين إسرائيل ولبنان، بينما هدد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين حزب الله من أن الجيش الإسرائيلي سيرد بخمسة أضعاف أي تصعيد من جانب حزب الله.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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