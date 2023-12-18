تجنب الانفعال وفحص العين.. 8 نصائح ذهبية لصحة جيدة لمريض السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قدمت هيئة الدواء المصرية، بعض الإرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه كي يتمتّع بصحّة جيّدة.

وبحسب منشور توعوي، شملت هذه الإرشادات:

• اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة

• تجنب الانفعال والضغط العصبي

• اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب

• فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب

• الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة

• العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات

• يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه

• ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر

وهناك عدد من الخطوات المهمة لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل، في ظل حاجة الكثيرين لإجراء قياس السكر بصفة منتظمة.

وتشمل تلك الخطوات:

1- تحضير قطعة من القطن مبللة بالكحول، مع إبرة الوخز، وشرائط التحليل.

٢-غسل اليدين جيداً.

٣-تشغيل الجهاز، ووضع شرائط التحليل حتى يظهر مؤشر طلب عينة دم.

٤-تطهير منطقة الوخز وتركها تجف.

٥-وضع الإبرة في حامل الإبر.

٦-وخز طرف الإصبع باستخدام إبرة الوخز.

٧-وضع قطرة الدم على شريحة الاختبار وستظهر القراءة.

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب مشاركة قلم الإنسولين مع الآخرين؛ لتجنب العدوى.

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كيف يمكن استخدام جهاز قياس السكر في المنزل؟