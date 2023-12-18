شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. ندوة لحزب التجمع بشأن ما بعد الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
والمقرر أن يشارك بالندوة كلا من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع خبير النظم والتشريعات الانتخابية، ويديرها المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع.
يذكر أنه تعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
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