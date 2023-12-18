شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. ندوة لحزب التجمع بشأن ما بعد الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع، ندوة تحت عنوان "ماذا بعد الانتخابات الرئاسية في مصر؟"، وذلك مساء الأربعاء القادم، ويستهدف الحزب من خلالها، تحليل المشهد الانتخابي، وماذا تريد مصر من الرئيس المنتخب؟.

والمقرر أن يشارك بالندوة كلا من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع خبير النظم والتشريعات الانتخابية، ويديرها المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع.

يذكر أنه تعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.