أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إصابة إسرائيلية في إطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة الغربية". ونشرت وسائل إعلام اسرائيلية صورة للسيارة التي قالت إنها تعرضت لإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة إسرائيلية بجروح.

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