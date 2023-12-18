هزة أرضية بقوة 4,3 درجات ضربت ولاية غوموش خانة شمالي تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطّوارئ التّركيّة (آفاد)، بأنّ ​هزة أرضية​ بقوّة 4,3 درجات، وقعت في ولاية غوموش خانة شمالي ​تركيا​"، مشيرةً إلى أنّ "الهزّة وقعت على عمق 15,03 كلم، ومركزها منطقة كلكيت".

وكانت قد ذكرت"آفاد"، في وقت سابق، أنّ "​هزّةً أرضيّةً​ بقوّة 4,1 درجة، ضربت قبالة سواحل ولاية يالوفا في بحر مرمرة شمال غربي ​تركيا​"، موضحةً أنّ "الهزّة وقعت على عمق 11,18 كيلومترًا في بحر مرمرة، وعلى مسافة 8,52 كم من شاطئ جنارجق".