هزة أرضية بقوة 4,3 درجات ضربت ولاية غوموش خانة شمالي تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطّوارئ التّركيّة (آفاد)، بأنّ هزة أرضية بقوّة 4,3 درجات، وقعت في ولاية غوموش خانة شمالي تركيا"، مشيرةً إلى أنّ "الهزّة وقعت على عمق 15,03 كلم، ومركزها منطقة كلكيت".
وكانت قد ذكرت"آفاد"، في وقت سابق، أنّ "هزّةً أرضيّةً بقوّة 4,1 درجة، ضربت قبالة سواحل ولاية يالوفا في بحر مرمرة شمال غربي تركيا"، موضحةً أنّ "الهزّة وقعت على عمق 11,18 كيلومترًا في بحر مرمرة، وعلى مسافة 8,52 كم من شاطئ جنارجق".
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