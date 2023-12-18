"سرايا القدس": قصفنا تجمعات عسكرية إسرائيلية في "ناحل عوز" برشقة صاروخية وقذائف

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا التّحشّدات العسكريّة للعدو في "​ناحل عوز​"، برشقة صاروخيّة وقذائف الهاون". وكانت قد أشارت في وقت سابق، إلى "أننّا سيطرنا على طائرة صهيونيّة استطلاعيّة من نوع درون "EVO Max 4T" تابعة لسلاح المشاة، شرق خان يونس".

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