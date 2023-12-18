نقلت وكالة "رويترز" عن شركة إنفنتور كيميكال تانكرز النرويجية تأكيدها "إصابة إحدى ناقلاتنا بجسم غير محدد في هجوم بالبحر الأحمر". وفي وقت سابق، اكد مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز" اليوم إن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم اليوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون. أضاف المسؤولون :"أن المدمرة يو.إس.إس كارني استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة"

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن شركة إنفنتور كيميكال تانكرز النرويجية: إصابة إحدى ناقلاتنا بجسم غير محدد في هجوم بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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