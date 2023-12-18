الخير: نأمل أن يعزز قرار التمديد حظوظ التوافق الرئاسية على اسم مرشح يلبي المواصفات المطلوبة

أعرب عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النّائب ​أحمد الخير​، عن أمله في أن "يعزّز قرار التّمديد لقائد الجيش، حظوظ التّوافق الرّئاسيّة على اسم مرشّح توافقي يلبّي المواصفات المطلوبة لهذه المرحلة".

واعتبر، في تصريح صحافي، أنّ "ما انطوى عليه قرار التّمديد من ثقة متجدّدة بالقادة الأمنيّين والعسكريّين، ومن ضمنهم قائد الجيش العما ​جوزيف عون​، يعبّر أيضًا عن ثقة بشخصه وقيادته وما يحمله من مواصفات رئاسيّة ووطنيّة، كانت السّبب وراء الهجوم عليه من قوى سياسيّة كانت تسعى لإخراجه من السّباق الرّئاسي ولم تفلح".

وأشار الخير إلى أنّ "ما حصل من تنسيق مع قوى المعارضة في جلسة التّمديد، يُبنى عليه للمرحلة المقبلة من أجل مزيد من الحوار مع جميع ​الكتل النيابية​ والقوى السّياسيّة، والعمل على إنضاج التّوافق الّذي من شأنه أن ينهي أزمة الفراغ الرّئاسي".