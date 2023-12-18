المكاري افتتح دورة في الإسعافات الأولية للاعلاميين والمراسلين: سلامتهم اهم من الخبر والواجب

افتتح وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مبنى الوزارة، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، بهدف مساعدة الإعلاميين والمراسلين على كيفية التعاطي مع بعض الإصابات الطفيفة والحالات في حال وقوعها.

واشار المكاري ردا على سؤال عن تعاون وزارة الاعلام مع مؤسسات الاغاثة بهدف حماية الاعلاميين: الى ان "من واجب الوزارة لعب هذا الدور في ظل الظروف الراهنة، كذلك هو دور المؤسسات الخاصة من تلفزيونات ومنصات وأي وسيلة اعلامية على الارض او في احداث او تظاهرات او اشتباكات تجرى كما هو حاصل في الجنوب".

ورأى أن "سلامة الصحافيين اهم من الخبر والواجب"، معتبرا ان "تنظيم دورة او التزام بعض التعليمات، أمر ضروري لانه يكون قادر على إنقاذ الروح من الخطر. فما رأيناه على الهواء في جريمة قتل عصام عبدالله وجرح من معه كان بارزا حينها، ان هناك من عرف كيف يتصرف، فيما آخرون لم يعرفوا. لذلك الدورات التي نقوم بها في الوزارة ضرورية للجسم الصحافي الذي سيكون حاضرًا في أي أزمة، مع دعوتنا وسائل الاعلام إلى التعامل بجدية اكثر مع هذه الامور".

واكد اننا "سنحاول تأمين خوذ ودروع واقية ومعدات اسعافات اولية لكل الفرق التي تذهب الى الجنوب، وسنباشر بفرق وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان والوكالة الوطنية، ونعيد تأكيدنا لكل المؤسسات ان تأخذ بتعليماتنا بشكل صحيح بالتعاون مع الجميع".