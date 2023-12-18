اعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران انه "بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تعطل الدروس الحضورية في كافة الوحدات والمراكز الجامعية والادارة المركزية ابتداء من مساء يوم الجمعة الواقع فيه 22/12/2023 ولغاية مساء يوم الاحد الواقع فيه 7/1/2022، ويسمح لافراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة بالسفر خلال هذه العطلة".

كانت هذه تفاصيل خبر بدران اصدر مذكرة ادارية بتحديد عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية بالجامعة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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