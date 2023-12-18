رسيتال ميلادي لجوقة أطفال السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في بلدية زحلة المعلقة - تعنايل

أحيت جوقة أطفال السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بقيادة جيسي خلف برفقة العازفة بروك شماس رسيتالاً ميلادياً بعدة لغات، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وضمن احتفالات "زحلة ترنم" التي تقيمها بلدية زحلة المعلقة - تعنايل. وذلك بحضور المطران مار يوستينوس بولس سفر ورئيس البلدية المهندس أسعد زغيب والآباء الكهنة وبعض أعضاء المجلس البلدي.

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