جريح نتيجة حادث صدم في شتورا

صدم "فان" للركاب كان يرجع إلى الخلف، رجلًا واقفًا على الطّريق العام في ​شتورا​، ما أدّى إلى إصابته بجروح، وقد نقل إلى طوارئ مستشفى المياس للمعالجة.

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