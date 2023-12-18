مخاوف من انعكاس توقف اجهزة الارسال على التصويت العام

بغداد - ياسين صفوان - بعد انتهاء التصويت الخاص للمنتسبين والنازحين، توقفت بعض اجهزة الارسال في مراكز الاقتراع، الامر الذي اثار المخاوف من انعكاس ذلك على التصويت العام.

عشية الانتخابات المحلية وبعد انتهاء عملية التصويت الخاص للمنتسبين والنازحين توقفت اجهزة الارسال في محافظات ومحطات مختلفة ما اثار شكوك الاوساط السياسية بسب تعطل اجهزة عد وفرز الاصوات الكترونيا، وزدات معها المخاوف من ارسال صناديق الاقتراع الى المكتب الوطني والاعتماد على العد والفرز اليدوي، كما حذر المتتبعون للمشهد من اعادة سيناريوهات التلاعب بالنتائج، الامر الذي يستدعي من المفوضية معالجة الخلل الذي تعرضت له اجهزة التصويت كي لا تتكرر الاخطاء الفنية وتنعكس سلبا على الاقتراع العام الذي سيجرى بعد ساعات، المادة العاشرة من قانون الانتخابات فسرت الامر في حال عدم ارسال النتائج من قبل اجهزة تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة ست ساعات يتم نقل الصناديق الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة التي حدث فيها الخلل ويتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي، وسيكون عدد الناخبين في التصويت العام اكثر من خمسة عشر مليون ناخب يحق لهم التصويت من خلال سبعة الاف ومئة وستة وستين مركز اقتراع وبواقع خمس وثلاثين الفا وخمسمئة وثلاث وخمسين محطة.