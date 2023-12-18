اخبار العالم

القبض على 20 شخصا يروجون للدعاية الانتخابية في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القبض على 20 شخصا يروجون للدعاية الانتخابية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميري في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قيادة شرطة بغداد الكرخ ألقت القبض على (٢٠) شخصاً يروجون للدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع لصالح بعض المرشحين".

وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما تنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا