روسيا: دمرنا مركز قيادة اللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية، دمرت مركز قيادة اللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مركز قيادة اللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 113 منطقة".

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 25 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى صاروخين من طراز "هيمارس".

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وليمان فيرست وتيرني في مقاطعة خاركوف".

و3مركبات قتال مشاة، وناقلتين جند مدرعة، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".

وأكد البيان بأنه على محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية، وبدعم من الطيران والمدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية، في منطقة نوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي-30".

وفي سياق متصل أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي قصف الإقليم 80 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إن الجيش الروسي نفذ 80 قصفا مدفعيا على منطقة خيرسون؛ ما أدى إلى مقتل شخص واحد، حيث تم إطلاق 374 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في بلدات المنطقة، حيث تم إجلاء 20 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، من الأراضي المحررة في منطقة خيرسون أمس الأول

خبير أمريكي يتحدث عن فرص بدء المفاوضات بين روسيا وواشنطن حول أوكرانيا

قال البروفيسور بجامعة بيتسبرغ، دانييل كوفاليك، إن الولايات المتحدة تنوي بدء مفاوضات مع روسيا بسبب غياب أي فرص لانتصار أوكرانيا في ساحة المعركة.

وعبر كوفاليك في حديث لقناة "Dialogue works" على "يوتيوب" عن اعتقاده بأن واشنطن قلقة من أن العسكريين الأوكرانيين منتشرون في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تريد الولايات المتحدة الجلوس إلى طاولة المفاوضات بسبب "الهزيمة المحتملة" في الصراع.