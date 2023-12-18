بوتين: عازمون على مواصلة التعاون مع رابطة الدول المستقلة لمكافحة تزييف التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين أن بلاده عازمة على مواصلة التعاون الوثيق مع بلدان رابطة الدول المستقلة في مكافحة محاولات تزييف التاريخ وتمجيد النازية.

وقال بوتين في رسالة عبر تقنية الفيديو موجهة إلى المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة (كومنولث)-: “نحن نهدف إلى مواصلة التعاون الوثيق في قضايا الحفاظ على ذاكرة ماضينا المشترك ومكافحة محاولات تزوير التاريخ وتمجيد النازية”.

وأضاف: "أن البحث عن الجنود المفقودين وتحديد هويتهم لاحقًا بناءً على الميداليات والممتلكات الشخصية المسجلة والوثائق الأرشيفية يلعب دورا في هذا الموضوع بجانب النشاطات المهمة لإحياء ذكرى، أولئك الذين سقطوا خلال الحرب الوطنية العظمى.

وتابع الرئيس الروسي: "خلال رئاسة روسيا لرابطة الدول المستقلة ستولي موسكو اهتماما خاصا بمسألة الحفاظ على اللغة الروسية، التي كانت ولاتزال لغة التواصل بين الأعراق لمئات الملايين من الناس في بلداننا وحول العالم".

وتضم رابطة الدول المستقلة، التي تأسست في 8 ديسمبر عام 1991، كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية، دمرت مركز قيادة اللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مركز قيادة اللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 113 منطقة.

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 25 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى صاروخين من طراز "هيمارس".

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك ، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وليمان فيرست وتيرني في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي-30".

وأكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي قصف الإقليم 80 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إن الجيش الروسي نفذ 80 قصفاً مدفعياً على منطقة خيرسون؛ ما أدى إلى مقتل شخص واحد، حيث تم إطلاق 374 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في بلدات المنطقة، حيث تم إجلاء 20 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، من الأراضي المحررة في منطقة خيرسون أمس الأول