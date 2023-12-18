اشتية يؤكد ضرورة رفع الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، ضرورة رفع الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، ووقف الاقتطاعات الجائرة من أموال "المقاصة" تحت حجج مختلفة.. مشيرا إلى أن العمل جارٍ مع الجهات الدولية من أجل استرداد أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال والتي لن يتنازل الفلسطينيون عنها.

شدد اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله - على ضرورة وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وتمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات بما فيها في مدينة القدس المحتلة، حتى يتسنى تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تتبناه حكومته منذ سنتين.

قال إنه على العالم أن يساعد في وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، لافتا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال، وعذابات الفلسطينيين، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

كما شدد اشتية على أن السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفاؤها ليست السلطة الوطنية، التي تتحدث عن حق العودة، ولكنها تريد سلطة أمنية وإدارية.. مبينا أن السلطة الوطنية الفلسطينية تناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض، وصولاً إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال، بينما تريد إسرائيل سلطة بمنهاج مدرسي مُتعايش مع الاحتلال.

الهباش: نريد حلًا شاملًا ونهائيا يمنع العدوان الإسرائيلي

في سياق متصل أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن القيادة الفلسطينية تريد ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

قال “الهباش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إنه " نريد حلا شاملا ونهائيا يمنع العدوان الإسرائيلي وينزع كل أسباب الصراع، لم نكن نريد لهذه الحرب أن تندلع ولا لهذا العدوان أن يبدأ من الأساس".

وتابع "يجب حماية الشعب الفلسطيني، ولا نريد أن نرى تغيرات من شأنها مواصلة سفك الدماء، ونتحدث مع العالم بلغة واحدة وبدون مواربات وخوض تفاصيل ذات طابع عسكري له علاقة بتقبل واقع وجود العدوان".

وواصل الهباش، أن الولايات المتحدة تتحدث عن أنها مع استمرار العدوان، ولكن مع تغيير أساليبه وتكتيكاته، هذا غير مقبول، فما نريده وقفا كاملا وشاملا ودائما للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، نتحدث عن وقف عدوان جيش الاحتلال وعدوان المستوطنين.