خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت والجبن وتراجع الحديد وتقلبات بالذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الزيت، والجبن، والمكرونة، والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجعت أسعار الحديد، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، فيما عوض الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد الخليج 365 تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البصل والملوخية وانخفاض الفاصوليا بسوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السمك البوري والكابوريا والجمبري في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الزيت والعدس والجبن والمكرونة بالأسواق اليوم (موقع رسمي)