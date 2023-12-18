سي إن إن: واشنطن تريد من إسرائيل تقديم تقييمًا أمنيًا عن العملية البرية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قوله إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يهدف من زيارته لإسرائيل تقديم الإدارة الإسرائيلية معلومات وتقييمًا أمنيًا واضحًا بشأن العملية البرية الإسرائيلية في غزة.

ووصل أوستن، اليوم إلى تل أبيب لإجراء مباحثات حول الحرب الجارية في قطاع غزة منذ شهرين.

ومن المتوقع أن ترتكز زيارة أوستن على سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والاكتفاء إلى ضربات محددة ومركزة على مناطق تواجد حركة حماس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".