تجاوز 51 جنيها.. كم سجل سعر الدولار في السوق السوداء بتعاملات الاثنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

استقر سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية لتجارة العملة "السوق السوداء" خلال تعاملات اليوم عند 51.5 جنيه، وهو نفس المستوى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفق ما قاله أحد المراقبين لسوق الصرف تحدث إليه الخليج 365.

وتصل الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمي في البنوك والصرافات وغير الرسمي (السوق السوداء) إلى نحو 19.5 جنيه، حيث سجل بنهاية تعاملات أمس بالقطاع المصرفي نحو 31 جنيها.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وعاد البنك المركزي لمرونة سعر الصرف مجددا، خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي، بهدف القضاء على الدولرة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعد الحياد عن هذه المرونة خلال عامي كورونا 2020 و2021.

ومع الهبوط الحاد للجنيه خلال الفترة المذكورة، ارتفع سعر الدولار في مقابله بشكل رسمي بالبنوك بنسبة 96% خلال آخر 21 شهرا مقارنة بما كان عليه في 20 مارس 2022 عند مستوى 15.76 جنيه.