شكرا لقرائتكم خبر عن المحامين تدعو أعضائها للمشاركة فى الجمعية العمومية لزيادة المعاشات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية المقرر لها بعد غد الأربعاء، وذلك للتصويت على زيادة الحد المعاشات بحد أقصى أربعة آلاف جنيه وأدنى ألفين جنيه، وكذلك إقرار مدونة السلوك المهنى.

وكان مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب عقد اجتماعا من قبل بأعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال.

وانتهى الاجتماع بالنتائج التالية:

أولًا: مراجعة مدونة السلوك المهني لغويًا.

ثانيًا: عرض مدونة السلوك المهني على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023 للموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وموقع النقابة الإلكتروني.

ثالثًا: مراجعة الترتيبات النهائية لعقد الجمعية العمومية.

رابعًا: الموافقة على الإشراف القضائي للجمعية العمومية.

بذكر أن الجمعية العمومية للمحامين ستنعقد يوم 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدني ألفان جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.