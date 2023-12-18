شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق جلال الهريدي: الشعب المصري نجح في اختيار القائد الأفضل للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، التهنئة للشعب المصري باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية على قدر المسئولية في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وقال في تصريح لـ"الخليج 365" : نجح الشعب المصري في اختيار القائد الأفضل للبلاد، لاستكمال الإنجازات ولتحقيق طموحات أبناء الوطن المصري، مشيرا إلى أن هذه الثقة لم تأت من فراغ، وإنما نتاج جهود عظيمة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام المسئولية.

وأكد رئيس حزب حماة الوطن، أن المصريين يعلقون آمالا كبيرا على الرئيس السيسي في مواصلة العمل المخلص والجاد من أجل الحفاظ على كافة المكتسبات، والتطور الكبير الذي شهدته البلاد مؤخرا.

وأوضح الفريق جلال الهريدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختيار كل المصريين بجميع توجهاتهم، وهي رسالة للعالم بأن الشعب يساند القيادة السياسية ويدعم كافة توجهاتها، وهو ما يشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح.

وأشار الهريدي، إلى أن حزب حماة الوطن بكافة أعضاءه وقياداته يقفون خلف القيادة السياسية من أجل مواصلة المسيرة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات وفي كل شبر من بقاع مصر.