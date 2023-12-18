شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: الرئيس السيسي الأقدر على قيادة الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال "أبو العطا"، في تصريح لـ"الخليج 365" إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة الحالية بكل جدارة وبلا منازع، وهو الوحيد القادر على قيادة الوطن، في ظل منطقة مضطربة تحتاج قيادة حكيمة، وفوزه كان ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده، موضحا أن الرئيس السيسي يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن الرئيس السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة كل الصعاب، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، والمشروعات القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك، موضحا أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية شهد لها الداني والقاصي واستطاع باقتدار وحكمة قيادة سفينة العمل الوطني في ظل التحديات الضخمة التي واجهت مصر.

وأوضح أن فوز الرئيس السيسي كان متوقعا بقوة بفضل إنجازاته ومسيرة البناء والتعمير التي شهدتها مصر في عهده طوال فترة حكمه، مؤكدا أن الرئيس السيسي بعد انحيازه للإرادة الشعبية في ثورة 30 يونيو أصبح بطلا قوميا لدى الشعب المصري، ولا يوجد من يصلح الآن على الساحة السياسية ليكون رئيسًا لمصر، في ظل الصراعات الداخلية التي لم تحسم سوى الرئيس السيسي.

وأكد أن الشعب المصري بجميع طوائف ينتظر من الرئيس السيسي المزيد والمزيد من الخير والرخاء الذي جاء على يديه، لأنه حرص على خدمة وطنه وشعبه بإخلاص وتفانٍ لم نشهده من قبل، موضحا أن الرئيس السيسي حافظ على مصر وسلامها الاجتماعي والسياسي داخليًا وخارجيًا من خلال تقديمه للدعم الكامل لشعبه من خلال التنمية المستدامة والعمل على هدف واحد هو مصر دون النظر لخلفيات أو أفكار.

ونوه بأن الرئيس السيسي يمثل للمصريين صمام أمان وأمل في المستقبل من خلال عمله وأمانته حتى في أحاديثه المختلفة يتحدث للمصريين كأب مخاطبًا قلوب وعقول المصريين الذين يثقون به ويشعرون بالأمان خلال حديثه، مؤكدا أن التنمية التي سعى لها السيسي طالت كل ربوع الوطن، وأسس للمواطنة وحتى في خطاباته يُراعي عموم المصريين وفي كل مرة يثبت حبه للمصريين ويدعو للجمع والتكاتف ونبذ التفرقة والتفرق، وكسب حب المصريين بكل طوائفهم وأفكارهم من خلال عمله وصدقه وأمانته.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي هو اختيار الشعب المصري بلا منازع، موضحا أن الرئيس يتمتع بحب وتقدير من عموم الشعب المصري، والمصريين حريصين كل الحرص على وجود السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصر في كل ربوعها.

واختتم مؤكدا أن جموع الشعب المصري يد واحدة ويصطفون بشكل كامل خلف الرئيس السيسي لاستكمال الحلم وبناء الوطن واستكمال حلم الجمهورية الجديدة التي شيدها سيادته، معاهدين الرئيس السيسي على استكمال العهد معه لمواجهة شتى التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج.