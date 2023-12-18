شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر مهنئا الرئيس السيسى بفوزه في انتخابات الرئاسة: هنكمل الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024. ووجه مطر، رسالة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا :" معاك ياريس هنكمل الإنجازات ومسيرة البناء والتنمية" داعيا أن يتم وضع الملفات الاقتصادية على رأس الملفات نظرا لأن الاقتصاد جدير بحل كل الأزمات التي تواجه المواطن المصري".

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