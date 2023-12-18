رئيس حزب المستقلين الجدد: فوز الرئيس السيسي تتويج لإنجازات 9 سنوات

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، بالتهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه الساحق والمستحق فى خامس انتخابات تعدديه فى تاريخ مصر، معتبرا أن فوزه هو تتويج لعمل وجهد وإخلاص وإنجازات على مدار تسع سنوات ماضيه وهى السنوات الاصعب فى تاريخ مصر الحديث، واحتياج الدوله المصريه لاستمرار البناء والاستقرار.

وأكد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الانتخابات الرئاسيه حدث تاريخى ومفصلى فى حياه الدوله المصريه وانتخاب الرئيس السيسى نتيجه طبيعيه لوعى الشعب المصرى بدقه المرحله وصعوبتها واحتياج الدوله المصريه لاستمرار البناء والاستقرار.